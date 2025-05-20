https://ria.ru/20250520/medvedev-2018118469.html
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности донесения позиции любой страны до максимального количества членов ООН. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:59:00+03:00
2025-05-20T18:59:00+03:00
2025-05-20T18:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности донесения позиции любой страны до максимального количества членов ООН. "Очень важно, чтобы позиция любого государства была донесена до сведения максимально возможного количества государств-членов Организации Объединенных Наций, участников международного сообщества. Только это дает шанс всем нам на то, что существующая система международного права, стало быть, и наше человечество будет развиваться", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025, В мире
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН
Медведев: позиция любой страны должна доходить до максимального числа членов ООН