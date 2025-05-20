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Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН - РИА Новости, 20.05.2025
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18:59 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018118469.html
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности донесения позиции любой страны до максимального количества членов ООН. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:59:00+03:00
2025-05-20T18:59:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
оон
петербургский юридический форум — 2025
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности донесения позиции любой страны до максимального количества членов ООН. "Очень важно, чтобы позиция любого государства была донесена до сведения максимально возможного количества государств-членов Организации Объединенных Наций, участников международного сообщества. Только это дает шанс всем нам на то, что существующая система международного права, стало быть, и наше человечество будет развиваться", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025, В мире
Медведев заявил о важности донесения позиции стран до членов ООН

Медведев: позиция любой страны должна доходить до максимального числа членов ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности донесения позиции любой страны до максимального количества членов ООН.
"Очень важно, чтобы позиция любого государства была донесена до сведения максимально возможного количества государств-членов Организации Объединенных Наций, участников международного сообщества. Только это дает шанс всем нам на то, что существующая система международного права, стало быть, и наше человечество будет развиваться", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевООНПетербургский юридический форум — 2025В мире
 
 
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