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Медведев заявил о формировании нового миропорядка - РИА Новости, 20.05.2025
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18:53 20.05.2025 (обновлено: 18:57 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018117603.html
Медведев заявил о формировании нового миропорядка
Медведев заявил о формировании нового миропорядка - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о формировании нового миропорядка
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:53:00+03:00
2025-05-20T18:57:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
петербургский юридический форум — 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию нового миропорядка. "Я практически уверен, думаю, что и коллеги в зале, которые здесь присутствуют, разделяют эту позицию, что нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире в конечном счете будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев заявил о формировании нового миропорядка

Медведев: нынешняя напряженная ситуация поможет сформировать новый миропорядок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию нового миропорядка.
"Я практически уверен, думаю, что и коллеги в зале, которые здесь присутствуют, разделяют эту позицию, что нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире в конечном счете будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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