Медведев заявил о формировании нового миропорядка
Медведев: нынешняя напряженная ситуация поможет сформировать новый миропорядок
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию нового миропорядка.
"Я практически уверен, думаю, что и коллеги в зале, которые здесь присутствуют, разделяют эту позицию, что нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире в конечном счете будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.