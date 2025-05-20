https://ria.ru/20250520/medvedev-2018117603.html

Медведев заявил о формировании нового миропорядка

Медведев заявил о формировании нового миропорядка - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о формировании нового миропорядка

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:53:00+03:00

2025-05-20T18:53:00+03:00

2025-05-20T18:57:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018099106_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6329ab1cbe59d0d2d5d0ee29f50bdd85.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что нынешняя сверхнапряженная ситуация в мире будет способствовать формированию нового миропорядка. "Я практически уверен, думаю, что и коллеги в зале, которые здесь присутствуют, разделяют эту позицию, что нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире в конечном счете будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025