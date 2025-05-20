Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать
Медведев призвал приложить усилия для сохранения ООН в обновленном виде
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Но, если так задуматься, ничего, кроме Организации Объединенных Наций, человечество серьезного после 1945 года не создало. И поэтому нам нужно обязательно сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций в обновленном виде, но все-таки продолжала свое функционирование. Нужно освободиться из-под избыточной опеки отдельных западных стран", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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