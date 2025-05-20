https://ria.ru/20250520/medvedev-2018115332.html

Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать

Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать

Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:43:00+03:00

2025-05-20T18:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Но, если так задуматься, ничего, кроме Организации Объединенных Наций, человечество серьезного после 1945 года не создало. И поэтому нам нужно обязательно сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций в обновленном виде, но все-таки продолжала свое функционирование. Нужно освободиться из-под избыточной опеки отдельных западных стран", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире