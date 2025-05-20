Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018115332.html
Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать
Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать
Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:43:00+03:00
2025-05-20T18:43:00+03:00
россия
дмитрий медведев
оон
петербургский юридический форум — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018099106_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6329ab1cbe59d0d2d5d0ee29f50bdd85.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Но, если так задуматься, ничего, кроме Организации Объединенных Наций, человечество серьезного после 1945 года не создало. И поэтому нам нужно обязательно сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций в обновленном виде, но все-таки продолжала свое функционирование. Нужно освободиться из-под избыточной опеки отдельных западных стран", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017110755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018099106_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_d44ba9c0d0c837ca30de1c0792b5687f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025, В мире
Медведев призвал сделать все, чтобы ООН продолжала функционировать

Медведев призвал приложить усилия для сохранения ООН в обновленном виде

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала функционировать в обновленном виде, избавившись от опеки западных стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Но, если так задуматься, ничего, кроме Организации Объединенных Наций, человечество серьезного после 1945 года не создало. И поэтому нам нужно обязательно сделать все, чтобы Организация Объединенных Наций в обновленном виде, но все-таки продолжала свое функционирование. Нужно освободиться из-под избыточной опеки отдельных западных стран", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров пожелал ООН выжить
15 мая, 14:42
 
РоссияДмитрий МедведевООНПетербургский юридический форум — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала