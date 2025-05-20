https://ria.ru/20250520/medvedev-2018114813.html

Медведев призвал развивать национальные правовые системы

Медведев призвал развивать национальные правовые системы - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал развивать национальные правовые системы

Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:37:00+03:00

2025-05-20T18:37:00+03:00

2025-05-20T18:53:00+03:00

дмитрий медведев

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Упоминалась система табуирования. Но, к сожалению, количество табу в современном мире все меньше и меньше, и, наверное, это и моральная проблема, и с другой стороны юридическая проблема, поэтому нам нужно будет думать над тем, как дальше вообще развивать наши национальные правовые системы", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018112115.html

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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025