Медведев призвал развивать национальные правовые системы
Медведев призвал развивать правовые системы в мире, где становится меньше табу
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Упоминалась система табуирования. Но, к сожалению, количество табу в современном мире все меньше и меньше, и, наверное, это и моральная проблема, и с другой стороны юридическая проблема, поэтому нам нужно будет думать над тем, как дальше вообще развивать наши национальные правовые системы", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.