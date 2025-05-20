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Медведев призвал развивать национальные правовые системы - РИА Новости, 20.05.2025
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18:37 20.05.2025 (обновлено: 18:53 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018114813.html
Медведев призвал развивать национальные правовые системы
Медведев призвал развивать национальные правовые системы - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев призвал развивать национальные правовые системы
Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:37:00+03:00
2025-05-20T18:53:00+03:00
дмитрий медведев
россия
санкт-петербург
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Упоминалась система табуирования. Но, к сожалению, количество табу в современном мире все меньше и меньше, и, наверное, это и моральная проблема, и с другой стороны юридическая проблема, поэтому нам нужно будет думать над тем, как дальше вообще развивать наши национальные правовые системы", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Дмитрий Медведев, Россия, Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев призвал развивать национальные правовые системы

Медведев призвал развивать правовые системы в мире, где становится меньше табу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Надо думать, как развивать национальные правовые системы в мире, где становится все меньше табу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Упоминалась система табуирования. Но, к сожалению, количество табу в современном мире все меньше и меньше, и, наверное, это и моральная проблема, и с другой стороны юридическая проблема, поэтому нам нужно будет думать над тем, как дальше вообще развивать наши национальные правовые системы", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Дмитрий МедведевРоссияСанкт-ПетербургПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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