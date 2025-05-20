https://ria.ru/20250520/medvedev-2018112115.html

Человечество должно создать новый миропорядок, заявил Медведев

Человечество должно создать новый миропорядок, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Человечество должно создать новый миропорядок, заявил Медведев

Человечество должно создать новый миропорядок, чтобы не исчезнуть с этой планеты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:29:00+03:00

2025-05-20T18:29:00+03:00

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дмитрий медведев

россия

петербургский юридический форум — 2025

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Человечество должно создать новый миропорядок, чтобы не исчезнуть с этой планеты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире, в конечном счете, будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250514/mir-2016698015.html

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дмитрий медведев, россия, петербургский юридический форум — 2025, в мире