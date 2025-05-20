Человечество должно создать новый миропорядок, заявил Медведев
Медведев призвал создать новый миропорядок, чтобы не исчезнуть с лица Земли
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Человечество должно создать новый миропорядок, чтобы не исчезнуть с этой планеты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Нынешняя сверхнапряженная конфликтная ситуация в мире, в конечном счете, будет способствовать формированию новых институтов и инструментов международного права и даже нового международного порядка, который человечество должно создать, чтобы не исчезнуть с нашей планеты", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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