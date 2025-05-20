https://ria.ru/20250520/medvedev-2018109226.html
Необходимо учитывать несамостоятельность Украины, заявил Медведев
Необходимо учитывать несамостоятельность Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Необходимо учитывать несамостоятельность Украины, заявил Медведев
Несамостоятельность Украины как государства необходимо учитывать в ходе проведения переговоров, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:09:00+03:00
2025-05-20T18:09:00+03:00
2025-05-20T18:11:00+03:00
украина
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санкт-петербург
дмитрий медведев
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Несамостоятельность Украины как государства необходимо учитывать в ходе проведения переговоров, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Можно по-разному определять его юридическую природу сегодня, но, скорее всего, это квазигосударство, несостоявшееся государство… И это нужно иметь в виду в ходе проведения переговоров", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018089067.html
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украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025
Украина, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Петербургский юридический форум — 2025
Необходимо учитывать несамостоятельность Украины, заявил Медведев
Медведев призвал учитывать несамостоятельность Украины в ходе переговоров