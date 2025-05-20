https://ria.ru/20250520/medvedev-2018108209.html
Украина не отвечает признакам суверенного государства, заявил Медведев
Украина не отвечает признакам суверенного государства, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Украина не отвечает признакам суверенного государства, заявил Медведев
Сейчас трудно сделать вывод о том, что Украина отвечает признакам суверенного государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:04:00+03:00
2025-05-20T18:04:00+03:00
2025-05-20T18:04:00+03:00
украина
россия
дмитрий медведев
петербургский юридический форум — 2025
в мире
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096806_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_6bc6a1fcb1ecdb6df6dfc458973cc418.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Сейчас трудно сделать вывод о том, что Украина отвечает признакам суверенного государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о том, что сегодня представляет собой Украина, трудно сделать вывод о том, что это государство в полном смысле отвечает признакам суверенного государства", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017552739.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096806_197:0:2520:1742_1920x0_80_0_0_3dd5db050a68a0ff97fe3d56dc8140a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025, в мире, совет безопасности рф
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский юридический форум — 2025, В мире, Совет Безопасности РФ
Украина не отвечает признакам суверенного государства, заявил Медведев
Медведев: нынешняя Украина не отвечает признакам суверенного государства