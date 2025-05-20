https://ria.ru/20250520/medvedev-2018107146.html

Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев

Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев

Воссоединение России с историческими территориями стало высшей формой согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:58:00+03:00

2025-05-20T17:58:00+03:00

2025-05-20T18:02:00+03:00

россия

республика крым

украина

дмитрий медведев

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018097838_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_95837cc1f1bc26f699fe753eaaac3ce8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Воссоединение России с историческими территориями стало высшей формой согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Успех мирного урегулирования измеряется не территориями или ресурсами, а качеством жизни населения на постконфликтной стадии. В контексте специальной военной операции воссоединение нашей страны с Новороссией - это высшая форма согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, жителей исконно русских территорий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018100151.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оон