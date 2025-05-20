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Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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17:58 20.05.2025 (обновлено: 18:02 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018107146.html
Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев
Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев
Воссоединение России с историческими территориями стало высшей формой согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:58:00+03:00
2025-05-20T18:02:00+03:00
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дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Воссоединение России с историческими территориями стало высшей формой согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Успех мирного урегулирования измеряется не территориями или ресурсами, а качеством жизни населения на постконфликтной стадии. В контексте специальной военной операции воссоединение нашей страны с Новороссией - это высшая форма согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, жителей исконно русских территорий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html
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россия, республика крым, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оон
Россия, Республика Крым, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ООН
Россия взяла на себя ответственность за соотечественников, заявил Медведев

Медведев: Россия взяла на себя ответственность за благополучие соотечественников

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Воссоединение России с историческими территориями стало высшей формой согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Успех мирного урегулирования измеряется не территориями или ресурсами, а качеством жизни населения на постконфликтной стадии. В контексте специальной военной операции воссоединение нашей страны с Новороссией - это высшая форма согласия государства на то, чтобы взять на себя ответственность за благополучие соотечественников, жителей исконно русских территорий", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
Вчера, 17:37
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права
Вчера, 17:34
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинООН
 
 
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