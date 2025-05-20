Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине
Медведев: Украине нужен мир, а не соглашение на салфетках типа салфетки Макрона
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о "салфетке Макрона" и лайках в соцсетях и напомнил о необходимости серьезного подхода к урегулированию конфликта на Украине.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
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"Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде", - сказал Медведев. Зал пленарного заседания встретил эту реплику зампреда Совбеза РФ аплодисментами.
"И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей", - добавил он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.