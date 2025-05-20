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Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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17:56 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018106682.html
Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине
Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о "салфетке Макрона" и лайках в соцсетях и напомнил о необходимости серьезного подхода к урегулированию конфликта на РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:56:00+03:00
2025-05-20T17:56:00+03:00
в мире
россия
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эммануэль макрон
дмитрий медведев
фридрих мерц
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о "салфетке Макрона" и лайках в соцсетях и напомнил о необходимости серьезного подхода к урегулированию конфликта на Украине. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка. Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, отметил, что для построения устойчивого мира на Украине нужна не какая-то отдельная сделка и не пресловутое "соглашение на салфетках". "Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде", - сказал Медведев. Зал пленарного заседания встретил эту реплику зампреда Совбеза РФ аплодисментами. "И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей", - добавил он. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250512/paketik-2016497453.html
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в мире, россия, украина, германия, эммануэль макрон, дмитрий медведев, фридрих мерц, петербургский юридический форум — 2025
В мире, Россия, Украина, Германия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, Фридрих Мерц, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине

Медведев: Украине нужен мир, а не соглашение на салфетках типа салфетки Макрона

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о "салфетке Макрона" и лайках в соцсетях и напомнил о необходимости серьезного подхода к урегулированию конфликта на Украине.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
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Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, отметил, что для построения устойчивого мира на Украине нужна не какая-то отдельная сделка и не пресловутое "соглашение на салфетках".
«
"Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде", - сказал Медведев. Зал пленарного заседания встретил эту реплику зампреда Совбеза РФ аплодисментами.
"И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей", - добавил он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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