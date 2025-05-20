https://ria.ru/20250520/medvedev-2018104972.html

Медведев задался вопросом суверенитета Украины

Медведев задался вопросом суверенитета Украины - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев задался вопросом суверенитета Украины

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом о суверенитете Киева и о том, почему Европа в контексте кризиса упоминается чаще, чем сама... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:48:00+03:00

2025-05-20T17:48:00+03:00

2025-05-20T17:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом о суверенитете Киева и о том, почему Европа в контексте кризиса упоминается чаще, чем сама Украина. "Не скрою, когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникают и другие вопросы - с кем в данном случае вообще нам можно договариваться о мире. И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается значительно реже, чем Европа и Вашингтон. Что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему не относились", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что договариваться на языке международного права можно только с "равноправными и договороспособными партнерами". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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украина, европа, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025, евросоюз, в мире