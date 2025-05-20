Медведев задался вопросом суверенитета Украины
Медведев задался вопросом, почему Европа в украинском кризисе упоминается чаще
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом о суверенитете Киева и о том, почему Европа в контексте кризиса упоминается чаще, чем сама Украина.
"Не скрою, когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникают и другие вопросы - с кем в данном случае вообще нам можно договариваться о мире. И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается значительно реже, чем Европа и Вашингтон. Что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему не относились", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Он подчеркнул, что договариваться на языке международного права можно только с "равноправными и договороспособными партнерами".
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.