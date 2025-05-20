Медведев напомнил "выродившимся бонапартам" об уроках войны 1812 года
Медведев напомнил Европе и Украине об уроках войны 1812 года
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил "выродившимся бонапартам из Европы и Украины" об уроках Отечественной войны 1812 года.
"Хочу напомнить, что ею (Венской системой международных отношений - ред.) была ознаменована победа России над Наполеоном, который до этого победным маршем прошагал через всю Европу. Военный провал Франции завершился ее капитуляцией в 1814 году и мирными договорами с Россией и странами коалиции", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Медведев отметил, что события мировой истории перекликаются с событиями сегодняшних дней.
"Почему я об этом напоминаю - здесь есть, над чем задуматься сегодняшним мелким выродившимся бонапартам из Европы и Украины. С юридической точки зрения, важно, что по факту победа России над Наполеоном дала тогда миру эффективную юридическую схему завершения войны: созыв международной конференции, пакетная фиксация в договорах условий жизни по широкому кругу вопросу и обеспечение их выполнения путем поддержания общего баланса сил в Европе", - подчеркнул он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.