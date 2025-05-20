https://ria.ru/20250520/medvedev-2018102656.html
Медведев оценил "беззубые" решения западных трибуналов в прошлом
Медведев оценил "беззубые" решения западных трибуналов в прошлом - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев оценил "беззубые" решения западных трибуналов в прошлом
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "беззубые" решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:39:00+03:00
2025-05-20T17:39:00+03:00
2025-05-20T17:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "беззубые" решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную старость. "Их (западных трибуналов - ред.) беззубые решения обеспечили многим нацистам сытую жизнь, долгую, высокие должности в натовских и европейских структурах и спокойную старость. Совсем недавно еще и аплодисменты в канадском парламенте. Поэтому не западным странам учить нас основам международного правосудия", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, дмитрий медведев, в мире, запад, европа, сша, петербургский международный юридический форум, трибунал
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Запад, Европа, США, Петербургский международный юридический форум, трибунал
Медведев оценил "беззубые" решения западных трибуналов в прошлом
Медведев: решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую и сытую жизнь