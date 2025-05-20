https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html

Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России

Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о признании новых регионов России, заявил, что для РФ этот вопрос решен на уровне... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:37:00+03:00

2025-05-20T17:37:00+03:00

2025-05-20T17:40:00+03:00

россия

республика крым

украина

дмитрий медведев

владимир путин

оон

петербургский юридический форум — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018095265_0:232:3130:1992_1920x0_80_0_0_a05e7221ee76a8ab03438fcd3540aa40.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о признании новых регионов России, заявил, что для РФ этот вопрос решен на уровне Конституции, а позиция других стран - это их выбор. "Для нас этот вопрос решен. В нашей Конституции эти территории являются территориями Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Что касается того, какой позиции придерживаются другие страны - это их выбор", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017232508.html

https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оон, петербургский юридический форум — 2025