Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 20.05.2025 (обновлено: 17:40 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о признании новых регионов России, заявил, что для РФ этот вопрос решен на уровне... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:37:00+03:00
2025-05-20T17:40:00+03:00
россия
республика крым
украина
дмитрий медведев
владимир путин
оон
петербургский юридический форум — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018095265_0:232:3130:1992_1920x0_80_0_0_a05e7221ee76a8ab03438fcd3540aa40.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о признании новых регионов России, заявил, что для РФ этот вопрос решен на уровне Конституции, а позиция других стран - это их выбор. "Для нас этот вопрос решен. В нашей Конституции эти территории являются территориями Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Что касается того, какой позиции придерживаются другие страны - это их выбор", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017232508.html
https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018095265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c29b3bd6d5423bbcc6daa00cc5b3306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оон, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Республика Крым, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России

Медведев: для России вопрос новых регионов решен на уровне Конституции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о признании новых регионов России, заявил, что для РФ этот вопрос решен на уровне Конституции, а позиция других стран - это их выбор.
"Для нас этот вопрос решен. В нашей Конституции эти территории являются территориями Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации. Что касается того, какой позиции придерживаются другие страны - это их выбор", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах
15 мая, 22:46
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Рогов назвал слова Зеленского о новых российских регионах подхрюкиванием
23 января, 10:23
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинООНПетербургский юридический форум — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала