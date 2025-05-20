https://ria.ru/20250520/medvedev-2018100151.html

Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права

Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права

На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:34:00+03:00

2025-05-20T17:34:00+03:00

2025-05-20T17:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "С точки зрения международного права здесь все в порядке. Отношение других государств - это зависит от их позиции. Я думаю, что итоги, завершение того конфликта, который сейчас идет, так или иначе на этом скажутся", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250516/dnr-2017397436.html

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