Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права
Медведев: с точки зрения международного права с новыми регионами все в порядке
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"С точки зрения международного права здесь все в порядке. Отношение других государств - это зависит от их позиции. Я думаю, что итоги, завершение того конфликта, который сейчас идет, так или иначе на этом скажутся", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.