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Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права - РИА Новости, 20.05.2025
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17:34 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018100151.html
Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права
Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права
На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:34:00+03:00
2025-05-20T17:34:00+03:00
россия
республика крым
дмитрий медведев
владимир путин
оон
в мире
донбасс
новороссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "С точки зрения международного права здесь все в порядке. Отношение других государств - это зависит от их позиции. Я думаю, что итоги, завершение того конфликта, который сейчас идет, так или иначе на этом скажутся", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250516/dnr-2017397436.html
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россия, республика крым, дмитрий медведев, владимир путин, оон, в мире, донбасс, новороссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Республика Крым, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ООН, В мире, Донбасс, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Медведев оценил статус новых регионов с точки зрения международного права

Медведев: с точки зрения международного права с новыми регионами все в порядке

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На признание новых регионов России другими странами повлияют итоги конфликта на Украине, с точки зрения международного права все в порядке, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"С точки зрения международного права здесь все в порядке. Отношение других государств - это зависит от их позиции. Я думаю, что итоги, завершение того конфликта, который сейчас идет, так или иначе на этом скажутся", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияРеспублика КрымДмитрий МедведевВладимир ПутинООНВ миреДонбассНовороссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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