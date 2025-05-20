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Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 20.05.2025 (обновлено: 17:32 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018098030.html
Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой
Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой
Появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми последствиями, вплоть до признания их законной целью,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:26:00+03:00
2025-05-20T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
в мире
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми последствиями, вплоть до признания их законной целью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Поэтому появление войск так называемой "коалиции" в зоне конфликта, в нарушение упомянутых принципов, будет, естественно, рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями, вплоть до их признания законной военной целью", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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безопасность, украина, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой

Медведев: появление войск коалиции желающих на Украине было бы военной угрозой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми последствиями, вплоть до признания их законной целью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Поэтому появление войск так называемой "коалиции" в зоне конфликта, в нарушение упомянутых принципов, будет, естественно, рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями, вплоть до их признания законной военной целью", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
10 мая, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форумВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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