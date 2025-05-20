https://ria.ru/20250520/medvedev-2018097415.html

Медведев надеется, что Запад сдержит порывы воинственных политиканов

Медведев надеется, что Запад сдержит порывы воинственных политиканов - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев надеется, что Запад сдержит порывы воинственных политиканов

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что коллективный Запад сможет сдержать порывы "отдельных безмозглых, но воинственных европейских... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:23:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

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дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что коллективный Запад сможет сдержать порывы "отдельных безмозглых, но воинственных европейских политиканов" по Украине. "Надеюсь, что с помощью государств, которые не потеряли еще остатки рассудка, коллективный Запад все-таки сможет сдержать порывы отдельных безмозглых, но очень воинственных европейских политиканов (по Украине - ред.)", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250513/peskov-2016661506.html

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украина, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, в мире, европа, евросоюз, запад, нато, сша