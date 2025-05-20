https://ria.ru/20250520/medvedev-2018097266.html

Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным в истории

Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным в истории - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным в истории

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным международным трибуналом в истории, отметив в этом роль СССР. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:23:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

2025-05-20T17:27:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным международным трибуналом в истории, отметив в этом роль СССР. "Единственный реально успешный полноценный международный трибунал в истории - это Нюрнбергский трибунал, который был учрежден при решающей роли Советского Союза", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев