Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным в истории
Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным, отметив роль СССР
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Нюрнбергский трибунал самым успешным международным трибуналом в истории, отметив в этом роль СССР.
"Единственный реально успешный полноценный международный трибунал в истории - это Нюрнбергский трибунал, который был учрежден при решающей роли Советского Союза", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.