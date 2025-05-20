https://ria.ru/20250520/medvedev-2018096573.html

Медведев: МУС показывает, как нельзя выстраивать механизмы правосудия

Медведев: МУС показывает, как нельзя выстраивать механизмы правосудия - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев: МУС показывает, как нельзя выстраивать механизмы правосудия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пример международного уголовного суда (МУС) показывает, как нельзя выстраивать... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:20:00+03:00

2025-05-20T17:20:00+03:00

2025-05-20T17:32:00+03:00

дмитрий медведев

международный уголовный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пример международного уголовного суда (МУС) показывает, как нельзя выстраивать механизмы международного правосудия, и назвал это полным фиаско. "Хочу на фоне серьезной критики, которая все громче звучит в адрес международного уголовного суда, отметить его одну несомненную заслугу. Заслугу от противного. Пример гаагского суда на редкость подробно, конкретно, скрупулезно подчеркивает, как ни в коем случае нельзя выстраивать механизмы международного правосудия. Это просто полное фиаско", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018091327.html

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дмитрий медведев, международный уголовный суд, петербургский юридический форум — 2025, россия, в мире