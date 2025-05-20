Медведев: МУС показывает, как нельзя выстраивать механизмы правосудия
Медведев: МУС показывает, как нельзя выстраивать механизмы мирового правосудия
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пример международного уголовного суда (МУС) показывает, как нельзя выстраивать механизмы международного правосудия, и назвал это полным фиаско.
"Хочу на фоне серьезной критики, которая все громче звучит в адрес международного уголовного суда, отметить его одну несомненную заслугу. Заслугу от противного. Пример гаагского суда на редкость подробно, конкретно, скрупулезно подчеркивает, как ни в коем случае нельзя выстраивать механизмы международного правосудия. Это просто полное фиаско", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.