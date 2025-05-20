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Медведев заявил о попытках Запада монополизировать влияние в ООН
Медведев заявил о попытках Запада монополизировать влияние в ООН - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о попытках Запада монополизировать влияние в ООН
Страны Запада настырно пытаются монополизировать свое влияние в ООН, это нужно менять, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:20:00+03:00
2025-05-20T17:20:00+03:00
2025-05-20T17:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Страны Запада настырно пытаются монополизировать свое влияние в ООН, это нужно менять, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Страны Запада настырно пытаются монополизировать свое влияние в Организации Объединенных Наций, в том числе путем расширения представительства в аппарате организации, закрепление за собой, фиксация за собой престижных ключевых постов. В результате международная бюрократия под вывеской Организации Объединенных Наций реализует собственные интересы и формирует нарративы, которые выгодны неометрополиям. И эту ситуация тоже нужно менять", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев заявил о попытках Запада монополизировать влияние в ООН
Медведев: страны Запада настырно пытаются монополизировать свое влияние в ООН