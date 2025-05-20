https://ria.ru/20250520/medvedev-2018095887.html

Медведев призвал не чинить препятствий мирному урегулированию на Украине

Медведев призвал не чинить препятствий мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал не чинить препятствий мирному урегулированию на Украине

Все страны, вовлеченные в украинский конфликт, должны взять обязательства не чинить препятствий мирному процессу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:19:00+03:00

2025-05-20T17:19:00+03:00

2025-05-20T17:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Все страны, вовлеченные в украинский конфликт, должны взять обязательства не чинить препятствий мирному процессу, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Все государства, которые так или иначе вовлечены в конфликт, должны соблюдать обязательства не чинить препятствия мирному урегулированию", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/rossija-2018086972.html

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025, украина, в мире