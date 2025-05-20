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Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться
Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться
Война может начаться опять, если новые власти Украины признают ничтожными акты, принятые нынешним киевским режимом, считает зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:18:00+03:00
2025-05-20T17:18:00+03:00
2025-05-20T17:44:00+03:00
дмитрий медведев
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специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Война может начаться опять, если новые власти Украины признают ничтожными акты, принятые нынешним киевским режимом, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "При сохранении украинского государства в каких-то границах, акты, совершенные представителями нынешнего политического режима, могут быть признаны новыми властями ничтожными, тогда снова начнется война", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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дмитрий медведев, украина, россия, санкт-петербург, в мире
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Санкт-Петербург, В мире, Специальная военная операция на Украине
Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться
Медведев: война будет опять, если новые власти Украины не признают старые акты