https://ria.ru/20250520/medvedev-2018095556.html

Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться

Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев рассказал, в каком случае война с Украиной может возобновиться

Война может начаться опять, если новые власти Украины признают ничтожными акты, принятые нынешним киевским режимом, считает зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:44:00+03:00

дмитрий медведев

украина

россия

санкт-петербург

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018095265_0:232:3130:1992_1920x0_80_0_0_a05e7221ee76a8ab03438fcd3540aa40.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Война может начаться опять, если новые власти Украины признают ничтожными акты, принятые нынешним киевским режимом, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "При сохранении украинского государства в каких-то границах, акты, совершенные представителями нынешнего политического режима, могут быть признаны новыми властями ничтожными, тогда снова начнется война", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018090219.html

украина

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, украина, россия, санкт-петербург, в мире