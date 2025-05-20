Медведев высказался о политическом режиме на Украине
Медведев: России предельно не нравится нынешний политический режим на Украине
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. России предельно не нравится нынешний политический режим на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается украинского конфликта, скажу прямо, у нынешней Украины, которая, как всем известно, нам предельно не нравится, а я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, имеет, тем не менее последнюю возможность сохранить на определенных условиях, после завершения военных действий, какую-то государственность или какую-то международную правосубъектность", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.