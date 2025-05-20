https://ria.ru/20250520/medvedev-2018095388.html

Медведев высказался о политическом режиме на Украине

Медведев высказался о политическом режиме на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев высказался о политическом режиме на Украине

России предельно не нравится нынешний политический режим на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:18:00+03:00

2025-05-20T17:19:00+03:00

россия

украина

санкт-петербург

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. России предельно не нравится нынешний политический режим на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Что касается украинского конфликта, скажу прямо, у нынешней Украины, которая, как всем известно, нам предельно не нравится, а я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, имеет, тем не менее последнюю возможность сохранить на определенных условиях, после завершения военных действий, какую-то государственность или какую-то международную правосубъектность", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018090219.html

россия

украина

санкт-петербург

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россия, украина, санкт-петербург, дмитрий медведев