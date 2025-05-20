https://ria.ru/20250520/medvedev-2018094899.html

Медведев заявил о неприятии финансирования Киева Всемирным банком

Медведев заявил о неприятии финансирования Киева Всемирным банком - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о неприятии финансирования Киева Всемирным банком

Втягивание Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в финансирование вооруженного конфликта на Украине вызывает неприятие России, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:17:00+03:00

2025-05-20T17:17:00+03:00

2025-05-20T17:29:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Втягивание Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в финансирование вооруженного конфликта на Украине вызывает неприятие России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Острое неприятие вызывает у нас фактическое втягивание Всемирного банка и Международного валютного фонда в финансирование вооруженного конфликта на Украине. Эти структуры обеспечили значительные транши Украине в преддверии и в период конфликта", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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экономика, украина, россия, дмитрий медведев, мвф, всемирный банк, в мире