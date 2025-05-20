Медведев заявил о неприятии финансирования Киева Всемирным банком
Медведев: финансирование Киева Всемирным банком и МВФ вызывает неприятие
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Втягивание Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в финансирование вооруженного конфликта на Украине вызывает неприятие России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Острое неприятие вызывает у нас фактическое втягивание Всемирного банка и Международного валютного фонда в финансирование вооруженного конфликта на Украине. Эти структуры обеспечили значительные транши Украине в преддверии и в период конфликта", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.