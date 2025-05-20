Медведев призвал упорядочить принципы международного права
Медведев призвал упорядочить принципы международного права о территориях
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал упорядочить ключевые принципы международного права, в том числе о праве народов на самоопределение и уважении территориальной целостности.
"Уверен, что требуется осмысление фундаментальных положений устава (международного права - ред.). Некоторые страны толкуют их так, как будто бы результат их применения противоположен изначальным идеям. Нужно упорядочить и применение ключевых принципов международного права, таких как территориальная целостность, равноправие, самоопределение народов, невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.