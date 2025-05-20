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Медведев предложил создать в ООН новые механизмы предупреждения конфликтов

Медведев предложил создать в ООН новые механизмы предупреждения конфликтов - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев предложил создать в ООН новые механизмы предупреждения конфликтов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать в Организации объединенных наций (ООН) новые механизмы раннего предупреждения РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:11:00+03:00

2025-05-20T17:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать в Организации объединенных наций (ООН) новые механизмы раннего предупреждения вооруженных конфликтов. "Нужно создать новое поколение механизмов мониторинга раннего предупреждения вооруженных конфликтов и извлечь уроки из современных кризисов", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html

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