Медведев предложил создать в ООН новые механизмы предупреждения конфликтов
Медведев предложил создать в ООН новые механизмы раннего предупреждения войн
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать в Организации объединенных наций (ООН) новые механизмы раннего предупреждения вооруженных конфликтов.
"Нужно создать новое поколение механизмов мониторинга раннего предупреждения вооруженных конфликтов и извлечь уроки из современных кризисов", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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