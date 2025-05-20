https://ria.ru/20250520/medvedev-2018092153.html

Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком финансированием конфликта

Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком финансированием конфликта - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком финансированием конфликта

Действия Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в ситуации с Украиной де-факто являются финансированием конфликта, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:10:00+03:00

2025-05-20T17:10:00+03:00

2025-05-20T17:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Действия Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в ситуации с Украиной де-факто являются финансированием конфликта, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Эти структуры (Всемирный банк и МВФ - ред.) обеспечили значительные транши Украине в преддверии и в период конфликта. В совокупности ее долг перед ними превысил 40 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, это не страновое финансирование, это финансирование по линии международных организаций, в мандат которых это абсолютно не входит", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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экономика, украина, россия, дмитрий медведев, всемирный банк, мвф, в мире