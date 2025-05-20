Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком финансированием конфликта
Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком и МВФ финансированием конфликта
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Действия Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в ситуации с Украиной де-факто являются финансированием конфликта, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Эти структуры (Всемирный банк и МВФ - ред.) обеспечили значительные транши Украине в преддверии и в период конфликта. В совокупности ее долг перед ними превысил 40 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, это не страновое финансирование, это финансирование по линии международных организаций, в мандат которых это абсолютно не входит", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.