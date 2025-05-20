https://ria.ru/20250520/medvedev-2018091327.html

Медведев отказался считать МУС международным органом

Медведев отказался считать МУС международным органом - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев отказался считать МУС международным органом

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложными представления о том, что Международный уголовный суд (МУС) действует от всего мирового... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:07:00+03:00

2025-05-20T17:07:00+03:00

2025-05-20T17:20:00+03:00

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дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложными представления о том, что Международный уголовный суд (МУС) действует от всего мирового сообщества. “Нужно быть гораздо осторожнее с использованием термина “международный”. Это позволило уголовному суду жонглировать понятиями и создавать себе репутацию органа, который действует от имени всего мирового сообщества, но это ложь”, - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html

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россия, дмитрий медведев, международный уголовный суд, петербургский юридический форум — 2025, в мире