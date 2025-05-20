Медведев отказался считать МУС международным органом
Медведев назвал ложью, что МУС действует от всего мирового сообщества
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложными представления о том, что Международный уголовный суд (МУС) действует от всего мирового сообщества.
“Нужно быть гораздо осторожнее с использованием термина “международный”. Это позволило уголовному суду жонглировать понятиями и создавать себе репутацию органа, который действует от имени всего мирового сообщества, но это ложь”, - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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