Медведев заявил о последнем шансе Украины сохранить государственность
Медведев: у Киева есть последний шанс сохранить государственность после СВО
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. У Украины есть последняя возможность сохранить после военных действий какую-то государственность и получить шанс на мирное развитие, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"У нынешней Украины, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть тем не менее последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.