https://ria.ru/20250520/medvedev-2018090219.html

Медведев заявил о последнем шансе Украины сохранить государственность

Медведев заявил о последнем шансе Украины сохранить государственность - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о последнем шансе Украины сохранить государственность

У Украины есть последняя возможность сохранить после военных действий какую-то государственность и получить шанс на мирное развитие, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:03:00+03:00

2025-05-20T17:03:00+03:00

2025-05-20T17:26:00+03:00

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дмитрий медведев

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совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. У Украины есть последняя возможность сохранить после военных действий какую-то государственность и получить шанс на мирное развитие, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "У нынешней Украины, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть тем не менее последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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украина, россия, дмитрий медведев, в мире, совет безопасности рф