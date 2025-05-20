Медведев: самые жесткие режимы напрямую не отвергали международное право
Медведев: самые жесткие режимы напрямую никогда не отвергали международное право
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Самые жесткие режимы напрямую никогда не отвергали международное право, хотя по-своему интерпретировали его нормы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев выступил во вторник на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего".
"При этом и самые закрытые, жесткие режимы никогда напрямую международное право, как известно, не отвергали. Они тоже говорили на языке международного права, по-своему, конечно, интерпретировали его нормы, но при этом использовали понятийный аппарат международного права", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.