https://ria.ru/20250520/medvedev-2018089937.html

Медведев: самые жесткие режимы напрямую не отвергали международное право

Медведев: самые жесткие режимы напрямую не отвергали международное право - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев: самые жесткие режимы напрямую не отвергали международное право

Самые жесткие режимы напрямую никогда не отвергали международное право, хотя по-своему интерпретировали его нормы, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:02:00+03:00

2025-05-20T17:02:00+03:00

2025-05-20T17:35:00+03:00

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Самые жесткие режимы напрямую никогда не отвергали международное право, хотя по-своему интерпретировали его нормы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев выступил во вторник на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего"."При этом и самые закрытые, жесткие режимы никогда напрямую международное право, как известно, не отвергали. Они тоже говорили на языке международного права, по-своему, конечно, интерпретировали его нормы, но при этом использовали понятийный аппарат международного права", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018096573.html

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дмитрий медведев, санкт-петербург, россия, в мире