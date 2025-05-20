https://ria.ru/20250520/medvedev-2018088039.html
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:56:00+03:00
2025-05-20T16:56:00+03:00
2025-05-20T17:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. "Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018086752.html
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дмитрий медведев, украина, россия, санкт-петербург, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира
Медведев: среди лиц киевского режима нет тех, кто уполномочен на заключение мира