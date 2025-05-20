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Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 20.05.2025 (обновлено: 17:36 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018088039.html
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:56:00+03:00
2025-05-20T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. "Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018086752.html
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дмитрий медведев, украина, россия, санкт-петербург, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Медведев: на Украине отсутствуют люди, уполномоченные на заключение мира

Медведев: среди лиц киевского режима нет тех, кто уполномочен на заключение мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора.
"Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев призвал выработать процедуры урегулирования конфликтов
Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевУкраинаРоссияСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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