Медведев призвал выработать процедуры урегулирования конфликтов
Медведев призвал создать процедуры решения конфликтов для долгосрочного мира
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Необходимо выработать процедуры урегулирования конфликтов для достижения мира на длительное время, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время, желательно на века, в глобальном масштабе", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.