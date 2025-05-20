https://ria.ru/20250520/medvedev-2018086752.html

Медведев призвал выработать процедуры урегулирования конфликтов

Медведев призвал выработать процедуры урегулирования конфликтов - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал выработать процедуры урегулирования конфликтов

Необходимо выработать процедуры урегулирования конфликтов для достижения мира на длительное время, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T17:24:00+03:00

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Необходимо выработать процедуры урегулирования конфликтов для достижения мира на длительное время, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время, желательно на века, в глобальном масштабе", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург, в мире