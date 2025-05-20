https://ria.ru/20250520/medvedev-2018085143.html
Медведев заявил о необходимости мира с Украиной
Медведев заявил о необходимости мира с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о необходимости мира с Украиной
В нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:50:00+03:00
2025-05-20T16:50:00+03:00
2025-05-20T17:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Все мы сейчас находимся в определенной ситуации, когда нужен именно мир, о чем постоянно говорит президент (России Владимир - ред.) Путин, а не перемирие", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html
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россия, украина, дмитрий медведев, санкт-петербург
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербург
Медведев заявил о необходимости мира с Украиной
Медведев: в нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной