https://ria.ru/20250520/medvedev-2018085143.html

Медведев заявил о необходимости мира с Украиной

Медведев заявил о необходимости мира с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о необходимости мира с Украиной

В нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:50:00+03:00

2025-05-20T16:50:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

россия

украина

дмитрий медведев

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Все мы сейчас находимся в определенной ситуации, когда нужен именно мир, о чем постоянно говорит президент (России Владимир - ред.) Путин, а не перемирие", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

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россия, украина, дмитрий медведев, санкт-петербург