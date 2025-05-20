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Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития - РИА Новости, 20.05.2025
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16:47 20.05.2025 (обновлено: 17:47 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018084614.html
Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития
Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:47:00+03:00
2025-05-20T17:47:00+03:00
россия
дмитрий медведев
в мире
совет безопасности рф
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права. "Отказ от международного права, пренебрежение его принципами в буквальном смысле написаны кровью целых поколений. Очевидно, что в нашем третьем тысячелетии это тупиковый путь развития", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что тупиковость такого пути понимают в мире все больше.И, возвращаясь к самым важным моментам нынешней жизни, хотел бы отметить, что это начинают осознавать разные страны. Но вот, насколько мы понимаем, это понимает теперь и новая администрация Соединенных Штатов, которая во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов, и, конечно, самого сложного - украинского", - заключил Медведев.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, дмитрий медведев, в мире, совет безопасности рф, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Совет Безопасности РФ, Петербургский международный юридический форум
Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития

Медведев назвал отказ стран от международного права тупиковым путем развития

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права.
"Отказ от международного права, пренебрежение его принципами в буквальном смысле написаны кровью целых поколений. Очевидно, что в нашем третьем тысячелетии это тупиковый путь развития", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что тупиковость такого пути понимают в мире все больше.
И, возвращаясь к самым важным моментам нынешней жизни, хотел бы отметить, что это начинают осознавать разные страны. Но вот, насколько мы понимаем, это понимает теперь и новая администрация Соединенных Штатов, которая во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов, и, конечно, самого сложного - украинского", - заключил Медведев.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияДмитрий МедведевВ миреСовет Безопасности РФПетербургский международный юридический форум
 
 
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