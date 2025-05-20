https://ria.ru/20250520/medvedev-2018084614.html

Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития

Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:47:00+03:00

2025-05-20T16:47:00+03:00

2025-05-20T17:47:00+03:00

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дмитрий медведев

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петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права. "Отказ от международного права, пренебрежение его принципами в буквальном смысле написаны кровью целых поколений. Очевидно, что в нашем третьем тысячелетии это тупиковый путь развития", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что тупиковость такого пути понимают в мире все больше.И, возвращаясь к самым важным моментам нынешней жизни, хотел бы отметить, что это начинают осознавать разные страны. Но вот, насколько мы понимаем, это понимает теперь и новая администрация Соединенных Штатов, которая во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов, и, конечно, самого сложного - украинского", - заключил Медведев.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/putin-2017778585.html

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россия, дмитрий медведев, в мире, совет безопасности рф, петербургский международный юридический форум