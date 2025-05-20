Медведев назвал отказ от международного права тупиковым путем развития
Медведев назвал отказ стран от международного права тупиковым путем развития
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал тупиковым путем развития отказ стран от международного права.
"Отказ от международного права, пренебрежение его принципами в буквальном смысле написаны кровью целых поколений. Очевидно, что в нашем третьем тысячелетии это тупиковый путь развития", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что тупиковость такого пути понимают в мире все больше.
И, возвращаясь к самым важным моментам нынешней жизни, хотел бы отметить, что это начинают осознавать разные страны. Но вот, насколько мы понимаем, это понимает теперь и новая администрация Соединенных Штатов, которая во всяком случае, демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов, и, конечно, самого сложного - украинского", - заключил Медведев.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.