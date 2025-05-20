https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

Медведев: гарантии долгосрочного мира содержатся в нормах права

Медведев: гарантии долгосрочного мира содержатся в нормах права - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев: гарантии долгосрочного мира содержатся в нормах права

Сейчас нужны гарантии долгосрочного мира, желательно на века, они могут содержаться только в нормах права, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:40:00+03:00

2025-05-20T16:40:00+03:00

2025-05-20T17:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Сейчас нужны гарантии долгосрочного мира, желательно на века, они могут содержаться только в нормах права, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время, желательно на века в глобальном масштабе. Поэтому требуются долгосрочные международно-правовые гарантии, которые позволяют устранить первопричину конфликта и не допускать его повторения. А такие гарантии могут содержаться только в нормах права", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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дмитрий медведев, россия, санкт-петербург