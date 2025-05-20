https://ria.ru/20250520/medvedev--2018102408.html

Медведев предложил найти на Украине лиц, уполномоченных на заключение мира

Медведев предложил найти на Украине лиц, уполномоченных на заключение мира - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев предложил найти на Украине лиц, уполномоченных на заключение мира

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:39:00+03:00

2025-05-20T17:39:00+03:00

2025-05-20T17:39:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно Конституции. "Если в настоящий момент действующая исполнительная власть и президент на Украине нами не рассматривается в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров - и соответственно, они не могут такие документы подписывать - значит, нужно прибегнуть к действующей конституции Украины и найти таких лиц", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018095556.html

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018094341.html

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дмитрий медведев, дональд трамп, петербургский юридический форум — 2025, сша, россия, украина, в мире