https://ria.ru/20250520/mariupol-2018143833.html

Стали известны подробности о зверской расправе фашистов в Мариуполе

Стали известны подробности о зверской расправе фашистов в Мариуполе - РИА Новости, 20.05.2025

Стали известны подробности о зверской расправе фашистов в Мариуполе

Немецко-фашистские захватчики во времена Великой Отечественной войны за одну ночь расстреляли 130 советских граждан в оккупированном гитлеровцами Мариуполе,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:46:00+03:00

2025-05-20T23:46:00+03:00

2025-05-20T23:46:00+03:00

донецкая народная республика

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фсб

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 20 мая - РИА Новости. Немецко-фашистские захватчики во времена Великой Отечественной войны за одну ночь расстреляли 130 советских граждан в оккупированном гитлеровцами Мариуполе, свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, которые изучило РИА Новости. "Только за одну ночь 23 июня 1943 года в ильичевском отделении гестапо было расстреляно 130 человек, а всего за время оккупации было расстреляно, замучено и истреблено несколько десятков тысяч советских граждан", - говорится в одном из актов документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года. В нем также указано, что основным местом массовых и зверских расправ нацистов из гестапо были противотанковый ров и окопы около агробазы. Ранее управление ФСБ России по ДНР сообщило о рассекречивании документов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе. В них приводятся данные о разрушениях города: сожжено 1593 дома, уничтожено 48 школ, 101 библиотека и все лечебные и культурные учреждения, практически полностью были уничтожены заводы им. Ильича и "Азовсталь".

https://ria.ru/20250508/fsb-2015728308.html

https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

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донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, фсб, украина, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вермахт