https://ria.ru/20250520/magnit-2018078664.html

"Магнит" приобрел 81,55 процента акций в "Азбуке вкуса"

"Магнит" приобрел 81,55 процента акций в "Азбуке вкуса" - РИА Новости, 20.05.2025

"Магнит" приобрел 81,55 процента акций в "Азбуке вкуса"

Ретейлер "Магнит" сообщил, что приобрел 81,55 процента в ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса"). РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:12:00+03:00

2025-05-20T16:12:00+03:00

2025-05-20T18:21:00+03:00

азбука вкуса

экономика

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ретейлер "Магнит" сообщил, что приобрел 81,55 процента в ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")."АО "Тандер" является участником ООО "Городской супермаркет" с долей участия в уставном капитале в размере 81,55261 процента", — говорится в сообщении.АО "Тандер" — это основное операционное дочернее общество "Магнита"."Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий.Позже ФАС согласовала ходатайство ретейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса". Отмечалось, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25 процентов на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств "Азбуки вкуса", а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.Ранее "Магнит" сообщал, что после приобретения "Азбуки вкуса" планирует сохранить ее бренд, а также ключевую управленческую команду, представители компании-покупателя при этом будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса".

https://realty.ria.ru/20250430/magnit-2014466756.html

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азбука вкуса, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия