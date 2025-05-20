https://ria.ru/20250520/lavrov-2018011193.html

Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа

Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:16:00+03:00

2025-05-20T11:16:00+03:00

2025-05-20T12:36:00+03:00

россия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров."Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом", — сказал он на приеме по случаю православной Пасхи.Дипломат напомнил, что с 2014 года Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.Лавров также упомянул отказ Украины соблюдать пасхальное перемирие и инициативу о прекращении огня во время празднования Дня Победы. По его словам, подобная политика Киева не была удивительной для Москвы.Разговор Путина и ТрампаПереговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Встреча в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html

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