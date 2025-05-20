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Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 20.05.2025 (обновлено: 12:36 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/lavrov-2018011193.html
Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа
Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа
Президент Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:16:00+03:00
2025-05-20T12:36:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
сша
москва
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров."Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом", — сказал он на приеме по случаю православной Пасхи.Дипломат напомнил, что с 2014 года Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.Лавров также упомянул отказ Украины соблюдать пасхальное перемирие и инициативу о прекращении огня во время празднования Дня Победы. По его словам, подобная политика Киева не была удивительной для Москвы.Разговор Путина и ТрампаПереговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Встреча в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017467577.html
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россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, сша, москва, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США, Москва, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров рассказал подробности разговора Путина и Трампа

Лавров: Путин сообщил Трампу, что РФ выступает за справедливое урегулирование

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое решение конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса, эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом", — сказал он на приеме по случаю православной Пасхи.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
Вчера, 09:13
Дипломат напомнил, что с 2014 года Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.
Лавров также упомянул отказ Украины соблюдать пасхальное перемирие и инициативу о прекращении огня во время празднования Дня Победы. По его словам, подобная политика Киева не была удивительной для Москвы.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после перемирия
16 мая, 18:36

Разговор Путина и Трампа

Переговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12

Встреча в Стамбуле

Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
Вчера, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровСШАМоскваПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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