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Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном - РИА Новости, 20.05.2025
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00:55 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/lavrov-2017963253.html
Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном
Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению, в ходе которого запланированы его переговоры с главой МИД Араратом... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:55:00+03:00
2025-05-20T00:55:00+03:00
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению, в ходе которого запланированы его переговоры с главой МИД Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном. Кроме того, ожидается, что Лавров в Ереване выступит перед студентами и преподавателями в Российско-Армянском университете, а также встретится с соотечественниками в Русском доме. В преддверии визита в российском МИД заявили, что рассчитывают на то, что он будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, "приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон". "В повестке дня – обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации", - подчеркнули в российском министерстве. Взаимодействие двух стран по линии евразийских объединений в последнее время омрачают заявления армянского руководства о стремлении страны в ЕС. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. В МИД РФ при этом подчеркивали, что находиться одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Хотя, по мнению директора первого департамента стран СНГ Микаэля Агасандяна, принятый в Армении закон о начале вступления в ЕС пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство в ЕАЭС. Кроме того, в 2024 году Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. По мнению российского посла в Армении Сергея Копыркина, Армению и Россию "пытаются рассорить", но в Москве рассчитывают на мудрость армянского народа, который понимает, кто ему настоящий друг. "Главное, что Москва и Ереван взаимно стремятся преодолевать все возникающие трудности по-партнерски, в союзническом ключе, путем открытого и доверительного диалога на всех уровнях. В России привержены всемерному укреплению нашего союзнического взаимодействия, равно как и всем своим обязательствам в сфере совместной обороны как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ", - говорил ранее Копыркин в интервью армянским СМИ. В Москве также внимательно следят за процессом нормализации отношений между Ереваном и Баку. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку. В 2022 году, после Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250519/mid-2017833647.html
https://ria.ru/20250501/eaes-2014536603.html
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в мире, армения, россия, ереван, сергей лавров, никол пашинян, сергей копыркин, одкб, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Сергей Копыркин, ОДКБ, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном

Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению, в ходе которого запланированы его переговоры с главой МИД Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном.
Кроме того, ожидается, что Лавров в Ереване выступит перед студентами и преподавателями в Российско-Армянском университете, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
В преддверии визита в российском МИД заявили, что рассчитывают на то, что он будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, "приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон".
"В повестке дня – обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации", - подчеркнули в российском министерстве.
Взаимодействие двух стран по линии евразийских объединений в последнее время омрачают заявления армянского руководства о стремлении страны в ЕС. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. В МИД РФ при этом подчеркивали, что находиться одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Хотя, по мнению директора первого департамента стран СНГ Микаэля Агасандяна, принятый в Армении закон о начале вступления в ЕС пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство в ЕАЭС.
Кроме того, в 2024 году Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
МИД России рассказал о будущем визите Лаврова в Армению
Вчера, 14:10
По мнению российского посла в Армении Сергея Копыркина, Армению и Россию "пытаются рассорить", но в Москве рассчитывают на мудрость армянского народа, который понимает, кто ему настоящий друг.
"Главное, что Москва и Ереван взаимно стремятся преодолевать все возникающие трудности по-партнерски, в союзническом ключе, путем открытого и доверительного диалога на всех уровнях. В России привержены всемерному укреплению нашего союзнического взаимодействия, равно как и всем своим обязательствам в сфере совместной обороны как в двустороннем формате, так и по линии ОДКБ", - говорил ранее Копыркин в интервью армянским СМИ.
В Москве также внимательно следят за процессом нормализации отношений между Ереваном и Баку. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
В 2022 году, после Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией
1 мая, 06:58
 
В миреАрменияРоссияЕреванСергей ЛавровНикол ПашинянСергей КопыркинОДКБЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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