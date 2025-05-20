Медведев заявил о глубоком кризисе в международных отношениях
Медведев: международные отношения сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международные отношения сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это, казалось бы, формальные вещи, но забывать о них нельзя, потому что мы находимся в состоянии глубокого кризиса, я имею в виду международные отношения", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.