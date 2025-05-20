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Медведев заявил о глубоком кризисе в международных отношениях

Медведев заявил о глубоком кризисе в международных отношениях - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о глубоком кризисе в международных отношениях

Международные отношения сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:49:00+03:00

2025-05-20T16:49:00+03:00

2025-05-20T17:38:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

в мире

петербургский юридический форум — 2025

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международные отношения сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это, казалось бы, формальные вещи, но забывать о них нельзя, потому что мы находимся в состоянии глубокого кризиса, я имею в виду международные отношения", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, в мире, петербургский юридический форум — 2025