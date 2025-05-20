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Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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07:02 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kosachev-2017980018.html
Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа
Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:02:00+03:00
2025-05-20T07:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя состоявшийся накануне разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. "По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй - возможности продолжения войны", - написал Косачев. Он считает, что европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина - субъект, а Россия - объект. "Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", - считает политик. По мнению Косачева, это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. "Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой. К достижению мира, а не к продолжению войны", - добавил он. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017937853.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Косачев: Трамп понял, что Россия является таким же субъектом, как и остальные

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя состоявшийся накануне разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
"По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй - возможности продолжения войны", - написал Косачев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Вчера, 20:38
Он считает, что европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина - субъект, а Россия - объект.
"Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", - считает политик.
По мнению Косачева, это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. "Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой. К достижению мира, а не к продолжению войны", - добавил он.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп выступили за улучшение отношений России и США
18 марта, 20:32
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинКонстантин КосачевСовет Федерации РФВ мире
 
 
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