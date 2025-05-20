https://ria.ru/20250520/kosachev-2017980018.html

Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:02:00+03:00

2025-05-20T07:02:00+03:00

2025-05-20T07:02:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

константин косачев

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1a3357b01b45ffe34046977302254931.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя состоявшийся накануне разговор американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. "По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй - возможности продолжения войны", - написал Косачев. Он считает, что европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина - субъект, а Россия - объект. "Трамп первым понял, что Россия - такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", - считает политик. По мнению Косачева, это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. "Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой. К достижению мира, а не к продолжению войны", - добавил он. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017937853.html

https://ria.ru/20250318/ssha-2005824180.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, в мире