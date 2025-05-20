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Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников - РИА Новости, 20.05.2025
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13:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/korruptsiya-2018039649.html
Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников
Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников - РИА Новости, 20.05.2025
Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников
Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:10:00+03:00
2025-05-20T13:10:00+03:00
россия
санкт-петербург
валерий зорькин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. Он напомнил о мнении, что антикоррупционные программы будто бы негативно влияют на личные свободы и основные права. "Отклики, приравнивающие устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?" - сказал он. По мнению главы КС РФ, обращение в доход государства имущества физического лица, многократно превышающее все его совокупно взятые легальные доходы не является "переделом собственности". "С каких пор хищения и взятки превратились в основания возникновения права собственности? С каких пор возврат собственником похищенного стал недопустимым покушением на институт частной собственности как таковой? В кривом зеркале псевдолиберализма все это оказывается возможным. Но коррупционная оргия, какими бы фиговыми листками она ни прикрывалась, не может продолжаться вечно", - отметил Зорькин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html
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россия, санкт-петербург, валерий зорькин, общество
Россия, Санкт-Петербург, Валерий Зорькин, Общество
Глава Конституционного суда поддержал изъятие имущества у взяточников

Глава КС Зорькин поддержал практику изымать имущество у взяточников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Изъятие имущества у коррупционеров не посягает на институт частной собственности, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил о мнении, что антикоррупционные программы будто бы негативно влияют на личные свободы и основные права.
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"Отклики, приравнивающие устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?" - сказал он.
По мнению главы КС РФ, обращение в доход государства имущества физического лица, многократно превышающее все его совокупно взятые легальные доходы не является "переделом собственности".
"С каких пор хищения и взятки превратились в основания возникновения права собственности? С каких пор возврат собственником похищенного стал недопустимым покушением на институт частной собственности как таковой? В кривом зеркале псевдолиберализма все это оказывается возможным. Но коррупционная оргия, какими бы фиговыми листками она ни прикрывалась, не может продолжаться вечно", - отметил Зорькин.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургВалерий ЗорькинОбщество
 
 
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