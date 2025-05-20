https://ria.ru/20250520/konflikt-2018097112.html

Никакой конфликт не может быть разрешен без права, заявил Медведев

Никакой конфликт не может быть разрешен без права, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Никакой конфликт не может быть разрешен без права, заявил Медведев

Никакой конфликт не может быть разрешен без права, именно оно должно формировать решения для восстановления мира на Земле, заявил зампред Совета безопасности РФ РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:23:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

2025-05-20T17:28:00+03:00

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россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Никакой конфликт не может быть разрешен без права, именно оно должно формировать решения для восстановления мира на Земле, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Никакой конфликт не может действительно быть разрешен без права, только право способно облечь мирные договоренности в должную форму, обозначить круг государств, которые приняли на себя правовые обязательства. Именно право должно формировать внешнеполитические и внутригосударственные решения, необходимые для восстановления мира не только на бумаге, а на Земле, в городах, в селах, в домах, в семьях", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018083415.html

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земля, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025