Никакой конфликт не может быть разрешен без права, заявил Медведев
Медведев: право должно формировать решения для восстановления мира на Земле
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Никакой конфликт не может быть разрешен без права, именно оно должно формировать решения для восстановления мира на Земле, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Никакой конфликт не может действительно быть разрешен без права, только право способно облечь мирные договоренности в должную форму, обозначить круг государств, которые приняли на себя правовые обязательства. Именно право должно формировать внешнеполитические и внутригосударственные решения, необходимые для восстановления мира не только на бумаге, а на Земле, в городах, в селах, в домах, в семьях", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.