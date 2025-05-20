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Набиуллина оценила состояние российских компаний - РИА Новости, 20.05.2025
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11:29 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kompanii-2018013794.html
Набиуллина оценила состояние российских компаний
Набиуллина оценила состояние российских компаний - РИА Новости, 20.05.2025
Набиуллина оценила состояние российских компаний
Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:29:00+03:00
2025-05-20T11:29:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита". "В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она. Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами". "Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Набиуллина оценила состояние российских компаний

Глава ЦБ Набиуллина назвала состояние большинства российских компаний устойчивым

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".
«
"В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она.
Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами".
"Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
Ключевая ставка Банка России
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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