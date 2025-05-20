https://ria.ru/20250520/kompanii-2018013794.html

Набиуллина оценила состояние российских компаний

Набиуллина оценила состояние российских компаний - РИА Новости, 20.05.2025

Набиуллина оценила состояние российских компаний

Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:29:00+03:00

2025-05-20T11:29:00+03:00

2025-05-20T11:29:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита". "В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она. Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами". "Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20250520/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка