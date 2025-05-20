Набиуллина оценила состояние российских компаний
Глава ЦБ Набиуллина назвала состояние большинства российских компаний устойчивым
© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть и проблемные предприятия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".
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"В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, потому что были и большие прибыли, и есть подушка безопасности у многих компаний. И речь скорее идет не о убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами", - сказала она.
Набиуллина отметила, что ставка по кредитам влияет на финансовое состояние предприятий, но нужно понимать степень этого влияния и "сравнять ее с другими факторами".
"Вот я не раз говорю, хочу тоже в этой аудитории сказать: все-таки, когда вы смотрите на финансовое состояние заемщиков, предприятий, очень большой рост издержек по другим направлениям, нежели обслуживание кредита, а именно - рост оплаты труда, рост стоимости материалов, компонентов. А это прямое следствие высокой инфляции, с которой мы боремся ключевой ставкой", - подчеркнула глава ЦБ РФ.