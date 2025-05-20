https://ria.ru/20250520/kokain-2018017435.html

ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина

ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина - РИА Новости, 20.05.2025

ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина

Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:41:00+03:00

2025-05-20T11:41:00+03:00

2025-05-20T12:05:00+03:00

россия

происшествия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

латинская америка

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин Украины, заявили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина... В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации."Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20250520/rossija-2018019299.html

https://ria.ru/20250514/peterburg-2016832370.html

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Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию ФСБ показала видео задержания причастных к организации транзита крупных партий кокаина через Россию 2025-05-20T11:41 true PT1M04S

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россия, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), латинская америка