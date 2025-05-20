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ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина - РИА Новости, 20.05.2025
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11:41 20.05.2025 (обновлено: 12:05 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/kokain-2018017435.html
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина - РИА Новости, 20.05.2025
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина
Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:41:00+03:00
2025-05-20T12:05:00+03:00
россия
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
латинская америка
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин Украины, заявили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина... В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации."Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20250520/rossija-2018019299.html
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Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию
ФСБ показала видео задержания причастных к организации транзита крупных партий кокаина через Россию
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россия, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), латинская америка
Россия, Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Латинская Америка
ФСБ перекрыла два транзитных канала поставок кокаина

ФСБ: в РФ перекрыли 2 транзитных канала поставок кокаина, изъято почти 2 тонны

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Силовики перекрыли два транзитных канала поставок кокаина в России, изъято почти две тонны наркотика на шесть миллиардов рублей, один из задержанных - гражданин Украины, заявили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены два транзитных канала поставок кокаина... В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство", - говорится в сообщении.
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По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.
Отмечается, что в апреле 2025 года аналогичную наркоакцию в России планировали совершить двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 килограмм. Наркодельцы задержаны. Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее шести миллиардов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фактические хозяева изъятых незаконных грузов также рассматривали возможность реализации части наркотиков на территории Российской Федерации.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
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