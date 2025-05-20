https://ria.ru/20250520/kirill-2018025876.html

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.05.2025

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:12:00+03:00

2025-05-20T12:12:00+03:00

2025-05-20T12:32:00+03:00

россия

сергей лавров

григорий карасин

александр яковенко

русская православная церковь

совет федерации рф

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018029619_0:113:3135:1877_1920x0_80_0_0_c0411d6c332c0ac317058e7fb2d93f19.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден Лаврову на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. Сергей Лавров удостоен ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Александра Невского I степени во внимание к вкладу в развитие церковнo-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения. За вклад в развитие церковнo-государственных отношений награждены орденами святого благоверного князя Александра Невского II степени председатель комитета Совета федераций РФ по международным делам Григорий Карасин и замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006372120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, григорий карасин, александр яковенко, русская православная церковь, совет федерации рф, патриарх кирилл (владимир гундяев)