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Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.05.2025
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12:12 20.05.2025 (обновлено: 12:32 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/kirill-2018025876.html
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского - РИА Новости, 20.05.2025
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил орден Лаврову на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. Сергей Лавров удостоен ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Александра Невского I степени во внимание к вкладу в развитие церковнo-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения. За вклад в развитие церковнo-государственных отношений награждены орденами святого благоверного князя Александра Невского II степени председатель комитета Совета федераций РФ по международным делам Григорий Карасин и замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.
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россия, сергей лавров, григорий карасин, александр яковенко, русская православная церковь, совет федерации рф, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Александр Яковенко, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений.
Патриарх лично вручил орден Лаврову на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
Сергей Лавров удостоен ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Александра Невского I степени во внимание к вкладу в развитие церковнo-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения.
За вклад в развитие церковнo-государственных отношений награждены орденами святого благоверного князя Александра Невского II степени председатель комитета Совета федераций РФ по международным делам Григорий Карасин и замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги
21 марта, 09:05
 
РоссияСергей ЛавровГригорий КарасинАлександр ЯковенкоРусская православная церковьСовет Федерации РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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