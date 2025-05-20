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Украинские власти присваивают бюджетные деньги, заявил депутат Рады - РИА Новости, 20.05.2025
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19:58 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kiev-2018125387.html
Украинские власти присваивают бюджетные деньги, заявил депутат Рады
Украинские власти присваивают бюджетные деньги, заявил депутат Рады - РИА Новости, 20.05.2025
Украинские власти присваивают бюджетные деньги, заявил депутат Рады
Украинские власти, закупая списанное вооружение для ВСУ, присваивают бюджетные деньги, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:58:00+03:00
2025-05-20T19:58:00+03:00
украина
австралия
россия
александр дубинский
энтони альбанезе
сергей лавров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские власти, закупая списанное вооружение для ВСУ, присваивают бюджетные деньги, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. В понедельник австралийский премьер Энтони Альбанезе заявил, что обещанные украинской стороне списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены на Украину. Как сообщал телеканал ABC, часть чиновников США осталась разочарована передачей танков M1A1 Abrams Украине. "Зеленский продолжает выгодную утилизацию металлолома со всего мира. После списанных 40-летних F-16, которые иногда разваливаются в воздухе, на очереди 49 списанных танков Abrams первой модификации из Австралии. Напомню, предыдущая поставка этих машин на поле боя не появилась из-за откровенной слабости ТТХ (тактико-технических характеристик - ред.) и большого веса. Они или стоят в ангарах, или используются как стационарные пушки", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что на фоне общего спада поставок вооружений для ВСУ дополнительные закупки списанной военной техники часто сопровождаются коррупционными схемами. По его мнению, такие сделки являются "удобным способом легализовать и украсть деньги". Списанные танки Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично винили сопротивление со стороны Соединенных Штатов в задержке их передачи. В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны. Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014234305.html
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украина, австралия, россия, александр дубинский, энтони альбанезе, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, f-16, в мире
Украина, Австралия, Россия, Александр Дубинский, Энтони Альбанезе, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, F-16, В мире
Украинские власти присваивают бюджетные деньги, заявил депутат Рады

Дубинский: Киев, закупая списанное вооружение, присваивает бюджетные деньги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские власти, закупая списанное вооружение для ВСУ, присваивают бюджетные деньги, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
В понедельник австралийский премьер Энтони Альбанезе заявил, что обещанные украинской стороне списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены на Украину. Как сообщал телеканал ABC, часть чиновников США осталась разочарована передачей танков M1A1 Abrams Украине.
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"Зеленский продолжает выгодную утилизацию металлолома со всего мира. После списанных 40-летних F-16, которые иногда разваливаются в воздухе, на очереди 49 списанных танков Abrams первой модификации из Австралии. Напомню, предыдущая поставка этих машин на поле боя не появилась из-за откровенной слабости ТТХ (тактико-технических характеристик - ред.) и большого веса. Они или стоят в ангарах, или используются как стационарные пушки", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что на фоне общего спада поставок вооружений для ВСУ дополнительные закупки списанной военной техники часто сопровождаются коррупционными схемами. По его мнению, такие сделки являются "удобным способом легализовать и украсть деньги".
Списанные танки Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично винили сопротивление со стороны Соединенных Штатов в задержке их передачи.
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В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны.
Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаАвстралияРоссияАлександр ДубинскийЭнтони АльбанезеСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОF-16В мире
 
 
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