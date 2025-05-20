https://ria.ru/20250520/katastrofa-2018080633.html

Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

Человечество находится на грани глобальной катастрофы из-за вспыхнувших вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:25:00+03:00

2025-05-20T16:25:00+03:00

2025-05-20T17:48:00+03:00

в мире

россия

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Человечество находится на грани глобальной катастрофы из-за вспыхнувших вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий медведев, санкт-петербург