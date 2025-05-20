Минюст объяснил, в каком случае инопланетянина признают иноагентом
Свириденко: инопланетянина признают иноагентом, если он действует против РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против России, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФ.
"Предыдущее законодательство работало нормально. Но менялись реалии времени. Усилилось влияние на Россию коллективного Запада. Мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом (об иноагентах. — Прим. ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом", — сказал Свириденко.
Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, иноагентом могут быть признаны человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием.
С 19 по 21 мая в Северной столице проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.