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ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 20.05.2025
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:41:00+03:00
2025-05-20T13:41:00+03:00
2025-05-20T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение.Поправками, которые были одобрены депутатами ко второму чтению, правительство РФ предлагается наделить полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений.Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение вступит в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html
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госдума рф, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение