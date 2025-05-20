https://ria.ru/20250520/gosduma--2018046971.html

ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 20.05.2025

ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:41:00+03:00

2025-05-20T13:41:00+03:00

2025-05-20T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение.Поправками, которые были одобрены депутатами ко второму чтению, правительство РФ предлагается наделить полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений.Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение вступит в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html

https://ria.ru/20250519/ege--2017779611.html

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госдума рф, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование