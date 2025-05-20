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ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 20.05.2025
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13:41 20.05.2025 (обновлено: 16:00 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/gosduma--2018046971.html
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 20.05.2025
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение.Поправками, которые были одобрены депутатами ко второму чтению, правительство РФ предлагается наделить полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений.Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение вступит в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250515/medvuzy-2017154107.html
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госдума рф, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Госдума РФ приняла закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение.
Поправками, которые были одобрены депутатами ко второму чтению, правительство РФ предлагается наделить полномочиями устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений.
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 16:42
Отмечается, что условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается, будет определяться правительством Российской Федерации.
Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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19 мая, 10:31
 
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